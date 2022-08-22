الدوري الإيطالي: روما يحقق فوزه الثاني توالياً ويوفنتوس يهدر نقاطه الأولى

حقق روما انتصاره الثاني توالياً بفوزه الصعب على ضيفه كريمونيزي 1-صفر الإثنين، في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت إهدار يوفنتوس نقاطه الأولى بتعادله مع مضيفه سمبدوريا سلباً.

ويدين نادي العاصمة بالنقاط الثلاث إلى مدافعه المخضرم الانكليزي كريس سمولينغ (32 عاماً) الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

وخسر روما جهود جناحه نيكولو زانيولو اثر اصابته بكتفه الأيسر ليخرج على حمالة قبل نهاية الشوط الأوّل، وانضم إلى الوافد الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى خلال التمارين مساء الأحد، ما سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب، حيث باتت مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر نهاية العام الحالي موضع شك.

ورفع روما الذي استهل الموسم الجديد بفوزه بالنتيجة ذاتها على ساليرنيتانا رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع كل من إنتر الفائز على سبيتسيا 3-صفر السبت ونابولي المنتشي بفوزه العريض على مونتسا برباعية نظيفة الأحد.

وبات البرتغالي جوزيه مورينيو ثالث مدرب لروما خلال حقبة نظام منح الفائز ثلاث نقاط منذ موسم 1994-1995، يفوز بمباراتيه الاوليين في بداية الموسم خلال موسمين متتاليين بعد لوتشانو سباليتي (2006-2007 و2007-2008) والفرنسي رودي غارسيا (2013-2014 و2014-2015).

على الملعب الأولمبي، ظهر روما بصورة متواضعة في الشوط الاول ليتلقى ضربة معنوية ثانية خلال 24 ساعة باصابة زانيولو بعد فينالدوم، ليخرجه مورينيو بين الشوطين ويدخل ستيفان الشعراوي بدلاً منه.

مع بداية الشوط الثاني، هدد الفريق الضيف سريعاً روما فسدد الوافد الجديد من فينورد الهولندي المهاجم النيجيري سيرييل ديسيرس كرة على الطاير من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة (47)، قبل أن يتصدى حارس كريمونيزي الروماني إيونوت أندري رادو بقبضته لتسديدة قوية من خارج المنطقة للشعراوي اصطدمت بالعارضة وعادت إلى الوافد الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا تابعها خارج الخشبات الثلاث (55).

وافتتح روما التسجيل بفضل رأسية مدافعه سمولينغ من دون اي مراقبة بعد ركلة ركنية نفذها القائد لورنتسو بيليغريني (65)، وكاد روما يضيف الثاني بعد لعبة جماعية وصلت الكرة داخل المنطقة إلى المهاجم الانكليزي تامي ابراهام ليسدد كرة قوية صدها الحارس (71)، في حين كاد السويسري شارل بيكل يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم (90+1).

وفي المباراة الثانية، فرض سمبدوريا التعادل على ضيفه يوفنتوس في مباراة مغلقة من الطرفين، ليهدر “السيدة العجوز” نقاطه الأولى حيث بات رصيده 4 نقاط في المركز الرابع.

واستهل يوفنتوس الموسم الجديد بفوز على ساسوولو 3-صفر، في مباراة خسر فيها جهود وافده الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا للإصابة، علماً أن الأخير سجل هدفاً ومرر كرة حاسمة.

في المقابل، حصد سمبدوريا الذي تفادى السقوط إلى الثانية بحلوله في المركز الخامس عشر الموسم الماضي، نقطته الأولى هذا الموسم (المركز 16) بعدما استهل حملته بخسارة أمام أتالانتا صفر-2.

وفشل “بيانكونيري” في رفع سلسلة انتصاراته المتتالية أمام سمبدوريا إلى سبع في الدوري، وبالتالي تحطيم رقمه القياسي الشخصي.

وأجرى ماسيميليانو أليغري مدرب “السيدة العجوز” 3 تبديلات على التشكيلة التي فازت في المباراة الاولى، فادخل دانييلي روغاني بدلاً من ليوناردو بونوتشي في الدفاع والفرنسي أدريان رابيو الذي كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن رحيله إلى مانشستر يونايتد الانكليزي قبل أن يقرر البقاء بدلاً من السويسري دنيس زاكاريا في الوسط، فيما اشرك الوافد الجديد الصربي فيليب كوستيتش بدلاً من دي ماريا على الرواق الايسر، علماً انه افتقر لستة من لاعبيه للاصابة أبرزهم الفرنسي بول بوغبا وفيديريكو كييزا.

حصل الفريقان على فرصة لكل منهما في الشوط الأول، فسدد الفرنسي مهدي مارسيل ليريس كرة صدها الحارس ماتيا بيرين واصطدمت بالعارضة (6)، بينما خسر الكولومبي خوان كوادرادو مواجهته مع الحارس إميل أوديرو (15).

في الشوط الثاني، ألغى حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” هدفاً لرابيو بداعي التسلل (65)، فيما أنقذ الحارس أوديرو فريقه من هدف محقق لكوستيتش (90+3).