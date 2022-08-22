ألمانيا تعيد تشغيل محطة طاقة أخرى تعمل بالفحم الحجري لترشيد استهلاك الغاز

تعتزم ألمانيا إعادة تشغيل محطة طاقة أخرى تعمل بالفحم الحجري لترشيد استهلاك الغاز.

وهذه المحطة هي محطة هايدن الواقعة في مدينة بيترسهاجن بولاية شمال الراين ويستفاليا على الحدود مع ولاية سكسونيا السفلى.

وأعلنت شركة يونيبر المشغلة اليوم الاثنين أن من المنتظر عودة المحطة إلى الأسواق اعتبارا من الاثنين المقبل، وستستمر حتى نهاية نيسان/أبريل 2023.

يشار إلى أن هناك مرسوما يسمح منذ 14 تموز/يوليو الماضي بإمكانية إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري الموجودة فيما يعرف باحتياطي الشبكة وذلك بغرض ترشيد استهلاك الغاز.

كانت الوكالة الاتحادية للشبكات أفادت بأن نسبة الغاز في توليد الكهرباء في ألمانيا وصلت إلى 8ر9% في تموز/يوليو الماضي.

وتم بالفعل إعادة تشغيل محطة ميروم التابعة لشركة “إي بي إتش” التشيكية للطاقة لتكون أول محطة فحم حجري في ألمانيا يعاد تشغيلها من احتياطي الشبكة وتعود إلى شبكة الكهرباء في مطلع آب/أغسطس الجاري.

وحسب بيانات الوكالة الاتحادية للشبكات، تعد محطة شركة يونيبر ثاني محطة تعلن السلطات إعادة تشغيلها من احتياطي الشبكة.

وكانت شركة شتيج في إيسن أعلنت أيضا اعتزامها ‘إعادة تشغيل محطات فحم حجري احتياطية وطرحها في السوق.

وتعتبر محطة هايدن واحدة من أقوى محطات الفحم الحجري إنتاجا للكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 875 ميجاواط حسبما تقول شركة يونيبر، وقد بدأ تشغيلها في عام 1987 قبل أن تدخل إلى احتياطي الشبكة مؤخرا، وهو ما يعني أنها تنتج الكهرباء من حين لآخر لضمان استقرار شبكة الكهرباء فقط.

وقالت يونيبر إن من الممكن لإنتاج الكهرباء أن يكون غير منتظم في كل الفترة الزمنية المشار إليها وذكرت أن السبب في ذلك قد يكون تقلص كميات الفحم الحجري والناجمة عن القدرات المحدودة للسكك الحديدية.

وكانت يونيبر أعلنت قطعا مجدولا لإنتاج الكهرباء في المحطة في الفترة بين 23 تشرين الأول/أكتوبر و23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.