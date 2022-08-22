دراسة يابانية: يمكن للكلاب أن تذرف دموع الفرح

كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون في جامعة أزابو أن الكلاب يمكن أن تذرف دموع الفرح عندما يجتمع شملها مع أصحابها من البشر ، وذلك وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “كارانت بايولوجي”.

وقام فريق بقيادة الباحث تاكيفومي كيكوسوي بالتحقيق فيما إذا كان هذا يحدث ليس مع البشر فقط ، ولكن أيضا مع أصدقائها من ذوات الأرجل الأربعة فإنها تبكي أحيانا عندما تغمرها العاطفة.

وأوضح كيكوسوي :”وجدنا أن الكلاب تذرف الدموع المرتبطة بالمشاعر الإيجابية … واكتشفنا أيضا أن الأوكسيتوسين بمثابة آلية محتملة تكمن وراء ذلك”.

وتوصل كيكوسوي وزملاؤه إلى هذا الاكتشاف بعد أن وضعت إحدى كلابه صغارا وعند إرضاعها ، كانت التعابير على وجه الكلبة تتغير، وقال العالم إن الدموع كانت تتترقرق في مقلتيها.

وأضاف كيكوسوي،:” هذا أعطاني فكرة أن الأوكسيتوسين قد يزيد من الدموع”.