الداخلية: ضبط 8 اشخاص يقومون بالاعمال المنافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه وتنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون تمكنت إدارة حماية الآداب العامة والإتجار بالاشخاص (قطاع الأمن الجنائي) من ضبط عدد 8 اشخاص يقومون بالاعمال المنافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الموقوفين