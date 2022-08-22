الموقوفين

الداخلية: ضبط 8 اشخاص يقومون بالاعمال المنافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية

22 أغسطس، 2022
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه وتنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون تمكنت إدارة حماية الآداب العامة والإتجار بالاشخاص (قطاع الأمن الجنائي) من ضبط عدد 8 اشخاص يقومون بالاعمال المنافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الموقوفين

المصدر
وزارة الداخلية
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22 أغسطس، 2022
0 79 أقل من دقيقة

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