“الإعلام” تصدر عددا خاصا من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” متضمنا القيود الانتخابية في الدوائر الخمس

“الإعلام” تصدر عددا خاصا من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” متضمنا القيود الانتخابية في الدوائر الخمس

قال وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي إن الوزارة أصدرت العدد الخاص من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) متضمنا القيود الانتخابية للناخبات والناخبين في الدوائر الخمس وذلك “في وقت قياسي وخلال يوم واحد فقط”.

وأضاف بن ناجي في تصريح صحفي اليوم الإثنين أنه وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري بضرورة الإسراع في هذا الأمر ليكون في متناول الجميع لم تتأخر (الإعلام) وعمدت إلى سرعة إنجاز هذا العدد بهدف خدمة الجمهور.

وأوضح أنه يعتبر الأكبر في تاريخ الجريدة الرسمية منذ صدور عددها الأول في 11 ديسمبر 1954 إذ تضمن 47 جزء بواقع 16150 صفحة تشمل أسماء الناخبات والناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعددهم 795920 منهم 388107 رجال و 407813 امرأة.

وأفاد بأن هذا العدد فاق كثيرا العدد الذي تم إصداره في عام 2006 والذي احتوى على 24 جزءا بواقع 6680 صفحة وتضمن آنذاك عرضا لأسماء الناخبات الكويتيات ممن يحق لهن التصويت في الانتخابات وذلك بعد صدور قانون منح المرأة حق الانتخاب والتصويت وكان يعتبر الأكبر في تاريخ الجريدة الرسمية حينئذ.

وأعرب بن ناجي عن الشكر والتقدير للعاملين في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عموما وفي إدارة الجريدة الرسمية وإدارة المطبعة خصوصا على الجهود الجبارة التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز وإصدار العدد الخاص الذي لاقى متابعة كبيرة من القراء لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.