كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي يعلن استقالته من منصبه في ديسمبر

أعلن كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي اليوم الاثنين أنه سيستقيل من منصبه في ديسمبر المقبل لمتابعة الفصل القادم من حياته المهنية.

جاء ذلك في بيان أصدره فاوتشي الذي شغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لنحو أربعة عقود تعاقب خلالها على حكم الولايات المتحدة سبعة رؤساء جمهوريين وديمقراطيين لكن فاوتشي ظل دائما في منصبه.

وأثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على فاوتشي الذي ارتبط اسمه بشكل كبير لدى الأمريكيين بالاستجابة لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حيث كان من أكثر الشخصيات على الإطلاق التي أطلت على الأمريكيين لإطلاعهم على الوضع الصحي بالبلاد فيما يتعلق بانتشار الجائحة مع بداية 2020.

وقال بايدن في بيان إن الولايات المتحدة “أقوى وأكثر مرونة وفي وضع صحي أحسن بفضل الدكتور فاوتشي”.

وأضاف أن “التزامه بالعمل لا يتزعزع وهو يقوم به بروح وطاقة ونزاهة علمية لا مثيل لها” مشيرا إلى أن “عمل فاوتشي مديرا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ساعد بلدنا في التغلب على الأزمات الصحية مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) و(كوفيد – 19) وبفضل مساهمات الدكتور العديدة في الصحة العامة تم إنقاذ الحياة هنا في الولايات المتحدة وحول العالم”.

ويتولى فاوتشي البالغ من العمر 81 عاما رئاسة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984.