الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مدينة العلمين

الرئيس المصري يعرب عن تقدير بلاده للأواصر التاريخية التي تجمعها مع اشقائها العرب

22 أغسطس، 2022
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي بمطار العلمين بحضور رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد كلا من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ورحب الرئيس السيسي في هذا السياق بزيارة القادة العرب في “لقاء أخوي خاص” معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمعها مع اشقائها العرب.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

وكان الرئيس المصري ونظيره الاماراتي اكدا امس الاحد خلال محادثاتهما بمدينة العلمين” أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية”.

المصدر
كونا
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22 أغسطس، 2022
0 35 دقيقة واحدة

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