بورصة وول ستريت تنخفض عند الفتح بفعل خسائر لأسهم النمو وسط مخاوف زيادات الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين وقادت أسهم التكنولوجيا الهبوط بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال إشارات متشددة من صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 120.15 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 33586.59 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 33.40 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 4195.08 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 182.05 نقطة، أو 1.43 بالمئة، إلى 12523.16 نقطة.