مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 4 سنوات

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم الاثنين مشروع مرسوم بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة اربع سنوات.

وقال الوزير الفارس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء في قصر السيف إن مشروع المرسوم نص على النحو التالي:

1- مهندس عمر سعود العمر رئيسا.

2- مهندس عبدالله خالد العجمي نائبا للرئيس.

3- الدكتور وليد عيسى الحساوي عضوا متفرغا.

4- مهندس محمد عبدالعزيز الراشد الموسى عضوا متفرغا.

5- مهندسة رنا مؤيد الرشيد عضوا غير متفرغ.

6- مهندسة شيماء نبيل التركيت عضوا غير متفرغ.

7- الدكتور فهد علي الزميع عضوا غير متفرغ.