المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

بوريل: رد إيران على الاقتراح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي “معقول”

22 أغسطس، 2022
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة “معقول”.

وأضاف خلال فعالية بإحدى الجامعات في مدينة سانتاندير بشمال إسبانيا “قدمتُ اقتراحا بوصفي منسقا للمفاوضات… وهناك رد من إيران اعتبرته معقولا. تم نقله إلى الولايات المتحدة التي لم ترد رسميا بعد”.

وكان بوريل يشير إلى رد أرسلته إيران الأسبوع الماضي على أحدث اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي حول تحديث الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أعقاب محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران استمرت 16 شهرا.

المصدر
رويترز
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22 أغسطس، 2022
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