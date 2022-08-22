“الصحة”: تمديد فترة توزيع بطاقات عافية الجديدة خلال الفترة المسائية في سبع مراكز صحية

أعلنت وزارة الصحة تمديد فترة توزيع بطاقات عافية الجديدة على المواطنين المتقاعدين خلال الفترة المسائية في سبع مراكز صحية وذلك من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال مدير إدارة التأمين والضمان الصحي في الوزارة الدكتور أحمد الحسيني في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن المراكز الصحية التي سيتم توزيع بطاقات عافية بها خلال الفترة المسائية هي (مركز الروضة الصحي – عبدالرحمن عبدالمغني – ميرزا الاحقاقي) في منطقة العاصمة الصحية.

وأضاف أن من تلك المراكز أيضا مركز (محمود حيدر) بمنطقة حولي الصحية ومركز (الأندلس والرقعي) بمنطقة الفروانية الصحية ومركز (العدان التخصصي) في منطقة الأحمدي الصحية ومركز (القصر الصحي) في منطقة الجهراء الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في يوليو الماضي توزيع بطاقات عافية على المتقاعدين عبر 44 مركزا صحيا في مختلف مناطق البلاد وذلك في أوقات الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا على أن يكون آخر يوم لتسليم بطاقات عافية الخميس 15 سبتمبر المقبل.