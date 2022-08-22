“السكنية” ترفع أولوية التخصيص على مشروع جنوب سعد العبدالله حتى 31 ديسمبر 2003

اعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة نقي اليوم الاثنين رفع الاولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 2003/12/31 وما قبل.

ودعت نقي في بيان صحفي المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى التاريخ المذكور والراغبين في التخصيص على المشروع الى التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي او منصة المؤسسة الالكترونية ابتداء من يوم الخميس المقبل.

واشارت الى أن فريقا خاصا بتطبيق سهل الحكومي من المؤسسة سيكون موجودا في بهو المبنى الرئيسي للمؤسسة للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال اوقات الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.