بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 37.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 5ر37 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7756 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر275 مليون سهم عبر 12816 صفقة نقدية بقيمة 17ر56 مليون دينار (نحو 5ر168 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر31 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5876 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 54ر0 في المئة من خلال تداول 207 ملايين سهم عبر 6624 صفقة نقدية بقيمة 2ر14 مليون دينار (نحو 6ر42 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر40 نقطة ليبلغ مستوى 8ر8658 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 في المئة من خلال تداول 7ر68 مليون سهم عبر 6192 صفقة بقيمة 9ر41 مليون دينار (نحو 7ر125 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 43ر6140 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر142 مليون سهم عبر 4222 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 4ر35 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (مراكز) و(اكتتاب) و(أريد) و(يوباك) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(إستهلاكية) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (حيات كوم) و(كفيك) و(الإعادة) و(المعامل) من الأكثر انخفاضا.