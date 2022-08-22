البلدية: 652 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة خلال شهر يوليو الماضي

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة ” 24727732 ” واتساب الشكاوي 652 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر يوليو الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة واتساب الشكاوي قد تلقى 652 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مهمل في الساحات وأمام المنازل ورمي أنقاض تعيق الطريق وسيارات مهمله وقوارب .

وأشارت إلى تلقي 343 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بوجود مخلفات وقمامة تضمنت 55 شكوى تتعلق بمحافظة العاصمة ، 68 شكوى لمحافظة الجهراء ، 65 شكوى لمحافظة مبارك الكبير إلى جانب 40 شكوى لمحافظة حولي ، 45 لمحافظة الفروانية و 70 شكوى لمحافظة الأحمدي، بالإضافة إلى تلقي 62 شكوى تتعلق بطلب نقل حاويات نظافة وتبديلها .

وبينت بأن عدد الشكاوى التي تم تلقيها وتتعلق بوجود أثاث مستعمل ومهمل بلغت 70 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم تلقيها وتتعلق بوجود سيارات وقوارب مهملة 88 شكوى

وأضافت بأن عدد الشكاوي التي تم تلقيها والتعامل معها وتتعلق بوجود رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق بجميع المحافظات قد بلغت 89 شكوى.

ولفتت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص

في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي النوبات الثلاثة ( أ،ب،ج) بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوي المتلقات ، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها .