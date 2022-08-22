وزير الصحة يصدر قراراً بتسمية رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية التابعة لوزارة الصحة

في إطار حرص وزارة الصحة على ضخ دماء جديدة في المرافق الصحية، والاستفادة من الكوادر الشابة، بما يسهم في ترجمة وتنفيذ خطة الوزارة، وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، وزير الصحة أ. د. خالد السعيد يصدر قراراً وزارياً يقضي بانتداب وتسمية رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات العامة والتخصصية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتضمن القرار ضخ دماء جديدة من الكوادر الطبية الوطنية الشابة، جاءت في معظمها من العناصر الطبية النسائية، وهي حركة انتداب تعد من بين الأوسع على صعيد ضخ الدماء الجديدة والكوادر الطبية الشابة، والكفاءات الطبية النسائية، حيث بلغت نسبة التغير نحو 45%، معظمهم من الكوادر الوطنية الطبية الشابة، بمؤهلات تخصصية عالية، 60% منها من الكفاءات النسائية.

هذا وقد أكدت وزارة الصحة حرص قيادة الوزارة على تأهيل جيل من القيادات الوطنية الشابة، بما يضمن استمرار عجلة التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المرافق الصحية، وبما يحافظ على المستويات المتطورة التي بلغتها المنظومة الصحية محليا وعالميا.

وأوضحت وزارة الصحة أن معايير الاختيار جاءت مراعية بشكل دقيق للأطر القانونية، فضلا عن التميز المهني والالتزام الوظيفي، والدافعية

للعمل، بما يساهم في ترجمة خطة الوزارة والارتقاء بجودة الخدمة الصحية، وتنفيذ وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، مثمنين الدور الكبير والمقدر لرؤساء الأقسام السابقين، وما قدموه من جهود مخلصة في الارتقاء بالخدمات الصحية.