تركيا تزيد واردات النفط الروسية إلى المثلين لسد النقص من أوروبا

أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون اليوم الاثنين أن تركيا زادت وارداتها من النفط الروسي إلى المثلين هذا العام بينما يستعد البلدان لتعاون أوسع في المجالات التجارية، وخصوصا في قطاع الطاقة على الرغم من العقوبات الغربية لموسكو.

وتزدهر التجارة بين تركيا وروسيا منذ الربيع حين تدخلت الشركات التركية غير المحظورة من التعامل مع نظيراتها الروسية لملء الفراغ الذي أحدثته شركات الاتحاد الأوروبي التي أوقفت تعاملها مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في وقت سابق هذا العام. وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن تركيا زادت وارداتها من النفط من روسيا، بما في ذلك خامي الأورال وسيبيريا الخفيف، بما يتجاوز 200 ألف برميل يوميا منذ بداية العام مقابل 98 ألف برميل فقط في الفترة نفسها من عام 2021.

ولم تفرض تركيا عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا قائلة إنها لا تزال تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أوائل أغسطس آب واتفقا على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأظهرت البيانات أن منشأتي التكرير الرئيسيتين في تركيا وهما مصفاة توبراش ومصفاة ستار ،التابعة لشركة سوكار النفطية الأذربيجانية، زادتا بشكل كبير من واردات النفط الروسي من خامي الأورال وسيبيريا الخفيف هذا العام، بينما قلصتا مشترياتهما من بحر الشمال والعراق وغرب أفريقيا.

وتراجعت أسعار النفط الروسي هذا العام إلى مستويات منخفضة تاريخية مقابل خام برنت.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن من المتوقع أن تبلغ مشتريات مصفاة ستار حوالي 90 ألف برميل يوميا من النفط من روسيا خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب 2022 مقابل 48 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ستبلغ مشتريات مصفاة توبراش نحو 111 ألف برميل يوميا من النفط من روسيا في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب هذا العام مقابل 45 ألف برميل يوميا فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات.