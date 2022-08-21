الدوري الإسباني: ثنائية لليفاندوفسكي يوم عيد ميلاده تمنح الفوز الأول لبرشلونة هذا الموسم

الدوري الإسباني: ثنائية لليفاندوفسكي يوم عيد ميلاده تمنح الفوز الأول لبرشلونة هذا الموسم

احتفل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ببلوغه الرابعة والثلاثين من عمره الاحد بتسجيله ثنائية ليقود برشلونة الى فوز اول هذا الموسم على حساب مضيفه ريال سوسييداد 4-1 في المرحلة الثانية من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وانتقل ليفاندوفسكي الى صفوف الفريق الكاتالوني قادما من بايرن ميونيخ الالماني الشهر المقبل.

خاض برشلونة المباراة من دون لاعب وسطه المؤثر المخضرم سيرخيو بوسكيتس الموقوف بسبب طرده في المباراة الاولى، في حين لعب لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ اول مباراة اساسيا هذا الموسم بعد تقارير عن امكانية انتقاله الى مانشستر يونايتد الانكليزي، ليخوض بالتالي مباراته الرقم 100 مدافعا عن الوان الفريق الكاتالوني منذ انتقاله اليه قادما من اياكس امستردام عام 2019.

وكانت عقارب الساعة تشير الى مرور 46 ثانية فقط عندما افتتح برشلونة التسجيل بعد مجهود فردي للشاب اليكس بالده (18 عاما) الذي سار على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية داخل المنطقة تابعها ليفاندوفسكي داخل الشباك مفتتحا رصيده من الاهداف منذ انتقاله من بايرن ميونيخ الالماني الشهر الماضي ليحتفل ببلوغه الرابعة والثلاثين من عمره اليوم بأفضل طريقة ممكنة.

وللمفارقة، بات ليفاندوفسكي ثالث لاعب من برشلونة يسجل هدفا في عيد ميلاده وفي مرمى سوسييداد بالذات بعد البرازيلي رونالدينيو عام 2004، والفرنسي انطوان غريزمان العام الماضي.

لكن برشلونة الذي تعادل سلبا في مباراته الاولى ضد رايو فايكانو، لم ينعم طويلا بتقدمه لان المهاجم السويدي الدولي الكسندر ايساك ادرك التعادل (6).

وانقذ حارس برشلونة الالماني مارك اندري تير شتيغن مرماه من هدف محقق عندما تصدى لمحاولة ميكل ميرينو (27).

وتألق الحارس الالماني مرة جديدة عندما ارتمى على كرة سددها صانع الالعاب المخضرم دافيد سيلفا وحولها الى ركنية (44).

فاتي ورقة رابحة

وشارك جناح برشلونة انسو فاتي بدلا من المهاجم فيران توريس في الدقيقة 62 فكان خيار مدربه تشافي في مكانه.

بعد مشاركته بدقيقتين مرر فاتي كرة بالكعب باتجاه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة بيسراه بعيدا عن متناول حارس سوسييداد ليتقدم فريقه 2-1 (66).

وسرعان ما اضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتمريرة جديدة من فاتي (69).

وتوج فاتي مجهوداته بتسجيله الهدف الرابع بتمريرة بالكعب من ليفاندوفسكي لينفرد بالحارس ويسدد داخل الشباك (79).

سقوط اتلتيكو مدريد

في المقابل، فاجأ فياريال مضيفه اتلتيكو مدريد بالفوز عليه بهدفين نظيفين.

ورفع فياريال رصيده الى 6 نقاط متصدرا بفارق الاهداف عن 3 فرق اخرى حققت الفوز في اول مرحلتين.

وأكد فياريال الذي بلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي بعد ان توج بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم قبل الماضي، بدايته القوية بعد ان تغلب على بلد الوليد 3-صفر في المرحلة الاولى.

اما اتلتيكو وبعد انطلاقة صاروخية بالفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة ايضا، فلم يجد الحل في مواجهة خصمه المنظم دفاعيا.

حقق فياريال بداية سريعة واضطر حارس اتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك للتصدي لمحاولتي الارجنتيني جيوفاني لو سلسو والفرنسي اتيان كابوي.

وظن جيرار مورينو بأنه منح التقدم لفياريال اواخر الشوط الاول لكن هدفه لم يحتسب للمسه الكرة بيده.