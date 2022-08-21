البرتغال ترسل قلب إمبراطور “محرر” البرازيل في ذكرى استقلالها

تعتزم البرتغال إعادة قلب الإمبراطور الأول للبرازيل دوم بيدرو الأول، إلى مستعمرتها السابقة يوم غد الإثنين، في إطار فعاليات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لإعلان استقلال البرازيل.

وسيتم استقبال القلب، المحفوظ في مادة الفورمالديهايد ، بتحية عسكرية لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في برازيليا، حيث سيتم عرضه لفترة وجيزة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية نقلا عن مجلس مدينة بورتو البرتغالية، أن عمدة المدينة روي موريرا، سيرافق القلب الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.

وقبل البدء في الرحلة العابرة للأطلسي، تم اليوم الأحد الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع ،عرض القلب الذي نادرا ما تم مشاهدته، بكنيسة نوسا ينهورا دا لابا في بورتو. واصطف الآلاف في طوابير طويلة من أجل رؤيته.

وحكم الامبراطور دوم بيدرو الأول تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في الفترة بين عامي 1822 و1831 وكان أيضا ملكا للبرتغال لفترة قصيرة في عام 1826 باسم دوم بيدرو الرابع.

وفي السابع من أيلول/ سبتمبر، عام 1822، أعلن استقلال البرازيل عن البرتغال، ما أدى إلى أن يلقب باسم “المحرر”.

ودفن جثمانه، بدون القلب، في البرتغال. غير أنه تم نقله إلى ساو باولو في عام 1972 بمناسبة مرور 150 عاما على استقلال البرازيل، ودفن هناك في النصب التذكاري للاستقلال بالمدينة.

ويتم إرسال قلب الإمبراطور للبرازيل على سبيل الاستعارة فقط، وسيعود إلى بورتو في أيلول/ سبتمبر المقبل.