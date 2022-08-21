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حادث سير يوقع تسعة قتلى في الجزائر

21 أغسطس، 2022
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قُتل تسعة أشخاص وجرح ستة آخرون في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة ليل السبت في ولاية إليزي جنوب شرق الجزائر، على ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية الأحد.

وأفاد بيان أول للمديرية أن وحداتها ” تدخلت ليل أمس (السبت) على الساعة العاشرة و15 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة نقل محروقات بالطريق الوطني رقم 3 بولاية إليزي، خلّف ثمانية وفيات و7 جرحى”.

وفي بيان ثان عبر صفحتها على فيسبوك، أعلنت عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى تسعة بعد وفاة أحد المصابين، في الحادث الذي وقع في برج عمر إدريس على بعد 1200 كيلومتر جنوب شرق الجزائر العاصمة.

وبحسب الحصيلة السنوية للمندوبية الوطنية لأمن الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن الجزائر شهدت العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسبّب في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.

وبحسب المندوبية المكلفة جمع المعطيات المرتبطة بحوادث المرور، فإن “العامل البشري”، وخصوصاً القيادة المتهورة من السائقين الشباب، هو المتسبب الأول في الحوادث، لكن أيضا بعض مقاطع الطرق المصنفة كـ”نقاط سوداء”، خصوصاً على الطريق السريع شرق-غرب الممتد على أكثر من 1200 كيلومتر، والطريق الوطني الذي يربط العاصمة في أقصى الشمال بتمنراست جنوبا بطول 2000 كيلومتر.

المصدر
أ ف ب
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21 أغسطس، 2022
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