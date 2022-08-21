صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيسة الهند بضحايا الانزلاقات الارضية والفيضانات التي اجتاحت شمالي الهند

21 أغسطس، 2022
0 16 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي إجتاحت شمالي الهند راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي إجتاحت شمالي الهند متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
21 أغسطس، 2022
0 16 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفارة الكويت في أنقرة تؤكد سلامة المواطنين الكويتيين في أعقاب الحادثين المروريين المروعين اللذين وقعا مساء يوم أمس

21 أغسطس، 2022

الداخلية: تحويل ملف قضية انهيار سقف مبنى مرور محافظة الجهراء إلى النيابة العامة وتفويضها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

21 أغسطس، 2022

جمارك الكويت: ضبط 80 كيلو من بودرة اللاريكا المخدرة و 300 الف كبسوله جاهزه للتعبئه في الجمرك الجوي

21 أغسطس، 2022

رئيس الأركان العامة للجيش يستقبل قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له

21 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى