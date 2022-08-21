سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيسة الهند بضحايا الانزلاقات الارضية والفيضانات التي اجتاحت شمالي الهند

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى رئيسة الهند بضحايا الانزلاقات الارضية والفيضانات التي اجتاحت شمالي الهند

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي إجتاحت شمالي الهند راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي إجتاحت شمالي الهند متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.