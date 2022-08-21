سفارة الكويت في أنقرة تؤكد سلامة المواطنين الكويتيين في أعقاب الحادثين المروريين المروعين اللذين وقعا مساء يوم أمس

سفارة الكويت في أنقرة تؤكد سلامة المواطنين الكويتيين في أعقاب الحادثين المروريين المروعين اللذين وقعا مساء يوم أمس

اكدت سفارة دولة الكويت في أنقرة سلامة المواطنين الكويتيين في أعقاب الحادثين المروريين المروعين اللذين وقعا مساء يوم أمس في مدينتي غازي عنتاب وماردين بالجمهورية التركية الصديقة.

وأوضحت السفارة بأنها تابعت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثين مع الجهات المعنية للإطمنئان بعدم وجود مواطنيين كويتيين بين ضحايا أو مصابي الحادثين، وقد أكدت السلطات التركية عدم وجود أي مواطنين كويتيين بين الضحايا والمصابين ولله الحمد.

وتقدمت السفارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.