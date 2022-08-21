الداخلية: تحويل ملف قضية انهيار سقف مبنى مرور محافظة الجهراء إلى النيابة العامة وتفويضها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

ذكـرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنـي بـوزارة الداخليـة ان اللجنة الفنية المشكلة مـن قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالـد الاحمد الصباح فـي حادث انهيار سقف مرور محافظة الجهراء قـد انتهت من اعمال الفحص والمعاينة للمبنى ، ورفعت توصياتها النهائية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ، والذي أمر باحالـة الواقعة برمتها الى النيابة العامة (الشركة المنفذة والمقاول والمكتب الاستشـاري وكل مـن لـه علاقـة بالواقعـة) لاتخاذ الاجراءات القانونيـة اللازمة في القضية .

المصدر وزارة الداخلية