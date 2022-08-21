من استقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك والوفد المرافق له

رئيس الأركان العامة للجيش يستقبل قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له

21 أغسطس، 2022
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استقبل سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك والوفد المرافق له ، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد .

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيداً سعادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز خضير الحربي و مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله علي الجبعة وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين

المصدر
رئاسة الأركان العامة
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21 أغسطس، 2022
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