جمارك الكويت: ضبط 80 كيلو من بودرة اللاريكا المخدرة و 300 الف كبسوله جاهزه للتعبئه في الجمرك الجوي

جمارك الكويت: ضبط 80 كيلو من بودرة اللاريكا المخدرة و 300 الف كبسوله جاهزه للتعبئه في الجمرك الجوي

كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك بأن رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوى استطاعو ضبط كمية كبيره من المواد المخدره وهي عباره عن 80 كيلو من بودرة اللاريكا المخدره و 300 الف كبسوله جاهزه للتعبئه وذلك في 4 شحنات قادمه من احدى الدول الاسيويه ظاهرها (بضاعه) وباطنها (سموم قاتله).

حيث كانت موضحه بالمستندات انها (ملح طعام) و(اصباغ رسم) و(مكملات غذائيه) والحقيقه هي ملغمه فى بودرة اللاريكا المخدرة.

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واكد الفهد بأننا مستمرين في تطوير المنظومة الجمركيه وتدريب الموظفين على اعلى المستويات ولدينا طرق تفتيش حديثه لكيفة التعامل مع المهربين وسنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث في امن البلاد.

وأشاد بالتعاون بين جميع الاقسام الجمركيه في ادارة الجمرك الجوي و بالتعاون مع وزارة الداخليه ممثله في ادارة مكافحة المخدرات وذلك بضبط المتهمين.

المضبوطات