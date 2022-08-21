سمو أمير البلاد يعرب عن شكره لموظف وزارة الداخلية على جهوده في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء

سمو أمير البلاد يعرب عن شكره لموظف وزارة الداخلية على جهوده في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء

بأوامر وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومتابعة الأحداث المحلية ودعم سموه رعاه الله لأهل الكويت المخلصين لوطنهم استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله الموظف في إدارة مرور الجهراء بوزارة الداخلية حمد عيد الشمري.

هذا وقد نقل سموه حفظه الله شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معربا عن تقدير القيادة السياسية لهذه الجهود المخلصة التي أدت إلى إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء.

متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.