الهيئة العامة للغذاء والتغذية

هيئة الغذاء: رفع الحظر عن استيراد الطيور من فرنسا واليابان وتوصي بحظر استيرادها من كندا

21 أغسطس، 2022
0 11 أقل من دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مناطقMayenne -Morbihan -Atlantique Loire Cher Loir-et- -Dordogne -Finistere في جمهورية فرنسا ، ومن امبراطورية اليابان، وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

كما أعلنت الهيئة حظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – الطازجة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في مملكة كندا .

المصدر
هيئة الغذاء
الوسوم
21 أغسطس، 2022
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يعرب عن شكره لموظف وزارة الداخلية على جهوده في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء

21 أغسطس، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي بضحايا حادثي السير في جنوب شرقي تركيا

21 أغسطس، 2022

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

21 أغسطس، 2022

التجارة: غلق ثلاث محال لبيعهم سلعا مقلدة

21 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى