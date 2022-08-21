هيئة الغذاء: رفع الحظر عن استيراد الطيور من فرنسا واليابان وتوصي بحظر استيرادها من كندا

هيئة الغذاء: رفع الحظر عن استيراد الطيور من فرنسا واليابان وتوصي بحظر استيرادها من كندا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مناطقMayenne -Morbihan -Atlantique Loire Cher Loir-et- -Dordogne -Finistere في جمهورية فرنسا ، ومن امبراطورية اليابان، وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

كما أعلنت الهيئة حظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – الطازجة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في مملكة كندا .