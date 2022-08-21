بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 33.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 5ر33 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7718 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر223 مليون سهم عبر 10052 صفقة نقدية بقيمة 6ر36 مليون دينار (نحو 8ر109 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر23 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5845 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 7ر171 مليون سهم عبر 5678 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار (نحو 33 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر38 نقطة ليبلغ مستوى 11ر8618 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 9ر51 مليون سهم عبر 4374 صفقة بقيمة 6ر25 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر16 نقطة ليبلغ مستوى 68ر6138 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 6ر107 مليون سهم عبر 3459 صفقة نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار (نحو 27 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (بتروجلف) و(جياد) و(اكتتاب) و(سنام) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(الغانم) و(كويتية) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (فجيرة أ) و(الانظمة) و(أسس) و(ورقية) من الأكثر انخفاضا.