اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس

دورة سينسيناتي: تسيتسيباس يُطيح مدفيديف ويلاقي تشوريتش في النهائي

21 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

أطاح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، بالمصنف الأول عالميا الروسي دانييل ميدفيديف من نصف نهائي بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة وضرب موعدا في النهائي مع الكرواتي بورنا تشوريتش.

وبعدما سقط في نصف نهائي سينسيناتي عامي 2021 و2020 تمكن تسيتسيباس من تجاوز هذا الدور وبلوغ نهائي البطولة للمرة الأولى على حساب ميدفيديف المرشح الأول للقب بنتيجة 7-6 (8-6) و3-6 و6-3 في ساعتين و23 دقيقة.

وبفوزه سينافس تسيتسيباس على ثالث لقب له هذا العام بعدما توج ببطولتي مونت كارلو ومايوركا.

وبات تسيتسيباس اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام بواقع 65 فوزا منها 19 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

وسيواجه تسيتسيباس في النهائي الكرواتي تشوريتش ، المصنف الـ152 عالميا، الذي أطاح بالبريطاني كاميرون نوري في نصف النهائي بنتيجة 6-3 و6-4 في ساعة و31 دقيقة.

وبات تشوريتش اللاعب صاحب أقل مركز في التصنيف العالمي للتنس الذي يصل إلى نهائي سينسيناتي.

المصدر
وكالات
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21 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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