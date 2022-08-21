سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي بضحايا حادثي السير في جنوب شرقي تركيا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادثي السير اللذين وقعا جنوب شرقي تركيا وأسفرا عن مصرع 32 شخصا وخلفا أكثر من 50 مصابا سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذين الحادثين الأليمين بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادثي السير اللذين وقعا جنوب شرقي تركيا وأسفرا عن مصرع 32 شخصا وخلفا أكثر من 50 مصابا مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.