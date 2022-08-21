اطفال غزة يعانون الاما تلاحقهم مدى الحياة بعد العدوان الاسرائيلي الاخير

اطفال غزة يعانون الاما تلاحقهم مدى الحياة بعد العدوان الاسرائيلي الاخير

رغم انتهاء سماع دوي الانفجارات واصوات المدافع وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي التي انهالت على الفلسطينيين في قطاع غزة مطلع الشهر الحالي الا ان عشرات الأطفال مازالوا يتألمون وجعا ويتلقون العلاج داخل أروقة المستشفيات نتيجة إصاباتهم المختلفة والتي ستلاحقهم طوال حياتهم.

فمنهم من بترت اطرافه واخرون لم يجدوا العلاج اللازم في المستشفيات لقلة الإمكانيات بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ 16 عاما.

وأدى الهجوم الاسرائيلي الاخير الى استشهاد 49 فلسطينيا بينهم 14 طفلا فيما أصيب نحو 360 اخرون بينهم عشرات الأطفال دون ان يتم إحصاء الإصابات النفسية جراء أصوات القصف الاسرائيلي المرعبة ليلا ونهارا.

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اطفال فلسطينيون يشاركون بحملات تضامنية لانقاذ حياة الاطفال الجرحى

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