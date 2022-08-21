الداخلية تدعو المواطنين الى الاطلاع على جداول الانتخابية وتقديم طلبات إدراج الأسماء غير المدرجة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية أنه استناداً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة “9 مكرراً” من المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم “35” لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي تنص على أن:

استثناءً من أحكام المواد أرقام “10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15” من القانون رقم “35” لسنة 1962 المشار إليه – لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يوم “24 ساعة” من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوماً “24 ساعة” من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

لذا فإن إدارة شئون الانتخابات تُهيب بالناخبين الكرام التعاون معها بالاطلاع على القيود وتقديم الطلبات الواردة بموجب المادة السابقة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022، ولمدة يوم “24 ساعة” وذلك بمقر إدارة شئون الانتخابات الكائنة بالشويخ السكنية – قطعة “2”.