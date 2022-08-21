هيئة أسواق المال تنضم لعضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي GIFN

إدراكاً للدور المهم الذي يقوم به دعم الابتكارات المالية التقنية وتبني الحلول التي تسهم في خلق بيئة أفضل للقيام بالأعمال بكفاءة عالية بما يسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك حرص الهيئة لتبني المبادرات التي من شأنها الارتقاء بسوق المال في دولة الكويت، انضمت هيئة أسواق المال الى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GIFN) وهي شبكة دولية تسعى لدعم الابتكار المالي لصالح المستهلكين، و تعمل كأداة رقابية و تركز على التكنولوجيا الناشئة ، كما تهدف الى دعم الابتكار المالي، و وضع اطار عمل للتعاون بين الهيئات التنظيمية و المؤسسات المعنية التي تدعم الابتكار لتبادل الخبرات و منهجيات الابتكار، كما تسعى لتوسيع نطاق عمل مقدمي خدمات / منتجات / أعمال الابتكار على المستوى الدولي، بالإضافة الى تبادل المعرفة والسياسات، وتلتزم الشبكة بتوفير النزاهة المالية ، الشمول المالي و الاستقرار المالي من خلال الابتكار في الخدمات المالية.

يأتي انضمام الهيئة الى الشبكة بدعوة مقدمة من عمدة الحي المالي السابق لمدينة لندن اللورد/ وليام راسيل، والسفيرة البريطانية لدى دولة الكويت بليندا لويس، خلال زيارتهم للهيئة في أكتوبر 2021، وذلك للانضمام للشبكة والاستفادة من خدماتها، حيث تسعى الهيئة بدورها لمواكبة الابتكارات الحديثة في الخدمات المالية والتطور التكنلوجي الذي يعمل على تغيير المشهد الاقتصادي والمالي بشكل متسارع، وتبني التكنلوجيا التي تتلاءم مع متطلبات تطوير السوق وتنويع أدواته وهو أحد أهم أهداف الهيئة.

كما تعتبر عضوية الهيئة ضمن الشبكة العالمية للابتكار المالي متسقة مع هدفها الاستراتيجي الحادي عشر ضمن استراتيجيتها الحالية (2018-2019/2022-2023) والذي ينص على “تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات” وكذلك معززه لتنفيذ مشروع تنظيم التقنيات المالية المدرج بخطة الدولة والتي تعكف الهيئة حاليا على إنجازه بنهاية استراتيجيتها الحالية.

وكذلك تجدر الإشارة الى ان استراتيجية الهيئة المقبلة (2023-2024/2026-2027) تتضمن تركيزاً على تبني الابتكار واستغلال التقنيات الحديثة في تأدية أدوار الهيئة، هذا و تسعى الهيئة بشكل دائم وعبر انضمامها في المنظمات العالمية للاستفادة من التجربة الدولية و تبني أفضل ممارساتها بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من جانب و سوق المال من جانب آخر.

الجدير بالذكر ان الشبكة ومن منطلق حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أعضائها وتحقيق هدفها في توفير الفرص لدعم الابتكار تقيم مؤتمرا سنويا لأعضائها للوقوف على آخر المستجدات في المواضيع المتعلقة بالابتكار المالي و استعراض التجارب التنظيمية، ومن المقرر ان يقام مؤتمرها السنوي لهذا العام في مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر المقبل – دولة الامارات العربية المتحدة، وتوفر فرص تجريبية للاختبارات عبر الحدود، حيث قامت بتطوير العديد من الأدوات و الحلول لتحسين إطار عمل هذه الاختبارات و تسهيل تقديم الطلب عليها عبر توفير استمارات طلب المشاركة و تقديم خلاصة محدثة لتوضيح اختصاصات و اهتمامات الجهات التنظيمية المشاركة و أنواع خدمات الابتكار المتاحة، بالإضافة الى توفير قائمة بالأسئلة الشائعة حول الاختبارات عبر الحدود.

كما تجدر الإشارة الى أن الشبكة قد تأسست في يناير 2019 من قبل مجموعة من المنظمين الماليين والمنظمات ذات الصلة في المملكة المتحدة بغرض إنشاء بيئة رقابية عالمية للابتكار، وتضم في عضويتها 68 مؤسسة رقابية و7 جهات بصفة مراقبين ومن أبرزهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.