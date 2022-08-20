الدوري الإسباني: ريال مدريد يحقق فوزه الثاني برباعية ضد سلتا فيغو

حقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليًا في الدوري الاسباني لكرة القدم بانتصاره على مضيفه سلتا فيغو 4-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية.

ودخل ريال مدريد المباراة بعد يوم من تأكيد رحيل لاعب الارتكاز البرازيلي كازيميرو الى مانشستر يونايتد الانكليزي بعدما أمضى تسعة مواسم في العاصمة الاسبانية.

كان ريال مدريد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب خارج أرضه على الوافد الجديد ألميريا 2-1 الاسبوع الفائت.

وفي يوم كثرت فيه ركلات الجزاء، افتتح كريم بنزيمة غلّته هذا الموسم من العلامة (14) وعادل إياغو أسباس بالطريقة ذاتها لأصحاب الارض (23). لكن تسديدة خارقة من الكرواتي لوكا مودريتش منحت التقدم للملكي قبل الاستراحة (42) قبل أن يختتم البرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (66) مهرجان التهديف.

وأجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت المباراة الاولى، محافظًا على خط الهجوم بنزيمة-فينيسيوس-فالفيردي، فيما دفع بالوسط مودريتش بدلاً من الالماني توني كروس الى جانب الشابين الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني الوافد هذا الموسم.

“أنا حزين”

وبعد أن هيمن الثلاثي كازيميرو-مودريتش-كروس على وسط الملعب واعتمد عليه أنشيلوتي بشكل مفرط وحقق سويًا لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، ستتغير المشهدية بوجود الفرنسيين ورحيل البرازيلي.

قال مودريتش “من المؤسف رحيل كازيميرو، صنعنا التاريخ هنا معه وكان ركيزة لنا وسنفتقده كثيرًا كلاعب وكشخص، ولكن هذا جزء من كرة القدم. انا حزين لرحيله والآن سنستمر من دونه وكل واحد منا سيقدم اقصى ما لديه للقيام بالاشياء التي كان يقوم بها”.

وفي الدفاع دفع أنشيلوتي بدانيال كارفاخال، البرازيلي إيدير ميليتاو والنمسوي دافيد ألابا الذي سجل هدف الفوز في المباراة الافتتاحية من اللمسة الاولى بعد ثوانٍ من دخوله من مقاعد البدلاء عبر ركلة حرة، وذلك بدلاً من لوكاس فاسكيس، الالماني أنتونيو روديغر وناتشو فرنانديش.

وبدأ سلتا المباراة بحدية عالية وكان الطرف الافضل في الدقائق الاولى وهدد أولا عبر ركلة حرة قوية بعيدة المدى سددها أوسكار رودريغيس تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (3).

وتحصل ألابا على ركلة الجزاء بعد أن سدد الكرة من مسافة قريبة وارتطمت بيد المدافع البيروفي ريناتو تابيا، انبرى لها بنزيمة بنجاح وأرسل الحارس في الاتجاه المعاكس (14).

وتسبب لاحقًا ميليتاو بركلة جزاء لأصحاب الارض بعد أن ارتدت رأسية البرتغالي غونزالو باشيينسيا بيده، سددها أسباس زاحفة الى يسار كورتوا الذي كان قريبًا من التصدي لها (23).

وواصل سلتا ضغطه وسدد الارجنتيني فرانكو سيرفي تسديدة مفاجئة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت قريبة من القائم الايسر (33).

وفي حين بدا ريال تائهًا، سجل مودريتش هدفًا رائعًا بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (42).

قال الكرواتي بعد نهاية اللقاء “كان فوزًا مهمًا جدًا خاصة في ملعبهم لأننا غالبًا ما نجد صعوبات، ومن غير السهل الفوز ضدهم. قدمنا مباراة كبيرة لا سيما في نهاية الشوط الاول وفي الثاني”.

وقدّم فينيسيوس جونيور فاصلاً مهاريًا مع نهاية الشوط الاول وتوغل عن الجهة اليسرى وواصل طريقة نحو مسافة قريب مسددًا من زاوية ضيقة حولها الحارس الى ركنية (45+3).

وبدأ سلتا جيدًا الشوط الثاني وسدد باشيينسيا كرة زاحفة مرت بجانب القائم (53).

وظهر تفوق المهارات الفردية لدى بطل إسبانيا رغم الاداء اللافت الذي قدمه سلتا ومرر مودريتش كرة جميلة في العمق الى فينيسيوس جونيور الذي انطلق وراوغ الحارس بطريقة جميلة ووضع الكرة في المرمى (56).

وكاد الفريق الغربي أن يقلّص الفارق عبر رأسية الغاني جوزيف أيدو مرت فوق القائم (63).

وسجل ريال الهدف الرابع عندما مرر فينيسيوس جونيور الكرة من الجهة اليسرى الى اليمنى نحو بنزيمة، إلا أن الفرنسي تعثر وعندما ارتقى وكان يهم بالتسديد، ارتأى فالفيردي أن يسددها بدلا منه قوية من الجهة اليمنى للمنطقة زاخفة الى يمين الحارس (67).

وتحصل بنزيمة على ركلة جزاء في الدقائق الاخيرة إثر عرقلة من هيوغو مايو، إلا أنه منح الفرصة للبديل البلجيكي إدين هازار لتسديدها إلا أن الحارس الارجنتيني أوغوستين مارشيسنن تصدى لها (87).

بيتيس وأوساسونا بالعلامة الكاملة

وحقق أيضًا كل من ريال بيتيس وأوساسونا فوزه الثاني وذلك بتفوق الاول على مضيفه ريال مايوركا 2-1 والثاني على ضيفه قادش 2-صفر.

وسجل بورخا إيغليسياس ركلتي جزاء (9 و73) ليقود بيتيس الى فوزه الثاني بعد أول افتتاحي على أرضه ضد إلتشي 3-صفر. فيما أحرز الكوسوفي فيدات موريكي الهدف الوحيد لمايوركا (56) والذي كان فرض التعادل السلبي على أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية.

وخرج أوساسونا بالنقاط الثلاث أيضًا بفضل ركلتي جزاء، أولهما سجلها الارجنتيني تشيمي أفيلا (37) والثانية كيكي غارسيا (79) ليحقق انتصاره الثاني بعد أن فاجأ إشبيلية 2-1 في المرحلة الاولى.

أما قادش فمني بالخسارة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام ريال سوسييداد صفر-1 الاسبوع الفائت.