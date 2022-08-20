الدوري الانكليزي: أرسنال يواصل انطلاقته القوية ويتصدر وهدف تاريخي لكاين

واصل أرسنال انطلاقته القوية هذا الموسم بفوزه على مضيفه بورنموث 3-صفر السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ليستعيد الصدارة التي احتلّها توتنهام موقتًا بفضل هدف تاريخي لهاري كاين في الفوز على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر.

وبقي أرسنال بالعلامة الكاملة بانتصار ثالث رافعًا رصيده الى 9 نقاط أمام توتنهام (7) ومانشستر سيتي حامل اللقب الذي سيسعى للحاق به عندما يحل على نيوكاسل الاحد.

وسجل النروجي مارتن أوديغارد (5 و11) والفرنسي ويليام صليبا (54) أهداف النادي اللندني.

وهذه المرة الاولى التي يفوز فيها أرسنال في مبارياته الثلاث الاولى في الدوري منذ موسم 2004-2005 عندما كان يشرف عليه الفرنسي أرسين فينغر.

واعتمد المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا التشكيلة ذاتها للمباراة الثالثة تواليًا بعد الفوزين على ليستر سيتي 4-2 الاسبوع الفائت وكريستال بالاس 2-صفر افتتاحًا.

وفرض أرسنال هيمنته على الشوط الاول وكانت التسديدة الاولى للبرازيلي غابريال مارتينيلي من الجهة اليسرى في المنطقة تصدى لها الحارس الأيرلندي مارك ترافيرس (5).

وسجل أوديغارد الهدف الاول بعد أن قام البرازيلي غابريال جيزوس الذي يقدم مستويات مميزة منذ وصوله من سيتي هذا الصيف، بفاصل مهاري مراوغًا عدة لاعبين ومرر كرة ذكية الى مواطنه مارتينيلي الذي سددها عن الجهةاليسرى في المنطقة أبعدها الحارس ترافيرس لتتهيأ أمام أوديغارد تابعها في الشباك (5).

وضاعف النروجي الدولي تقدم فريقه بعد أن مرر الظهير بن وايت عرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة الى منتصفها الى جيزوس الذي هيأها وكان يستعد للتسديد، إلا أن أوديغارد سددها قبله بيسراه قوية في الشباك (11).

وأنهى أصحاب الارض الشوط الاول من دون أي تسديدة على المرمى وانتظروا حتى الدقيقة 51 ليحققوا ذلك عبر رأسية الويلزي كريس ميفام تصدى لها الحارس آرون رامسدايل.

وسجل صليبا الهدف الثالث بتسديدة رائعة بيسراه قوية من مشارف المنطقة الى أعلى الزاوية اليسرى للمرمى (54).

وحرم حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” جيزوس من هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم بعد ثنائية ضد ليستر، بعدما ألغى له هدفًا بداعي التسلل بعد كرة في العمق تلقاها داخل المنطقة من أوديغارد (72).

وتألق حارس بورنموث في التصدي لتسديدة جيزوس حارمًا إياه من هدف ثالث في الدوري بعد ثنائية ضد ليستر (87) وأخرى للبديل إدوارد نكيتاه في الدقيقة الاخيرة.

كاين تاريخي

وسجل هاري كاين هدفه الـ250 مع توتنهام ليقوده الى فوز غير مقنع على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر.

وحقق كاين رقمًا قياسيًا في البرميرليغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما أصبح الاكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعًا رصيده إلى 185 هدفًا، متخطيًا مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184).

وكان أيضًا الهدف الـ250 لكاين في مختلف المسابقات، ليقف على بعد 16 هدفًا وراء الراحل جيمي غريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن.

علّق المدرب الايطلي أنتونيو كونتي على إنجاز لاعبه “أعلم أنه حقق إنجازًا شخصيًا كبيرًا آخر، لكننا نحاول العمل معًا ليس فقط لتحقيق إنجازات شخصية، مثل الموسم الماضي على سبيل المثال عندما كان سون (هيونغ-مين) أفضل هداف في الدوري، ولكن لمحاولة تحقيق إنجاز كبير سويًا للفريق والنادي” الذي حقق آخر لقب في عام 2008.

وتابع كونتي الذي نجا من عقوبة الايقاف بعد شجار مع مدرب تشلسي في المرحلة السابقة “أعتقد أن كل لاعب على استعداد لمبادلة الإنجاز الشخصي بكأس. نحن نعمل على هذا الجانب. الطريق صعب وطويل، لكن علينا أن نحاول القيام بذلك”.

ونجح ابن التاسعة والعشرين في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، بعد أن وصلت الكرة من ركنية الى الكرواتي إيفان بيريشيتش ومنه رأسية خلفية الى كاين المتواجد على باب المرمى تابعها برأسه أيضًا في الشباك.

سقوط ليستر

وواصل ليستر سيتي انطلاقته السيئة ومني بخسارة ثانية تواليًا بعد تعادل افتتاحي، بسقوطه على أرضه ضد ساوثمبتون 1-2 رغم تقدمه بهدف جميل لجميس ماديسون من ركلة حرة (54).

إلا أن هدفي البديل تشي آدمز في الشوط الثاني (68 و84)، ثانيهما عبر مقصية جميلة، منحا فريق “القديسين” فوزه الاول.

وبعد انتصاره التاريخي برباعية نظيفة على ضيفه مانشستر يونايتد الاسبوع الفائت، سقط برنتفورد في الوقت القاتل أمام مضيفه فولهام 3-2 برأسية النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90.

وكان فولهام تقدم 2-صفر باكرًا عبر الجامايكي بوبي ريد في الثانية 45 والبرتغالي جواو باولينيا (20). ورد الضيوف بهدفي الدنماركي كريستيان نورغارد (44) وإيفان توني (71) قبل أن يمنح ميتروفيتش فولهام فوزه الاول.

وفاز كريستال بالاس على ضيفه أستون فيلا 3-1 في مباراة بين فريقين يشرف عليهما أسطورتا الدوري الممتاز ستيفن جيرارد والفرنسي باتريك فييرا. وكان أستون فيلا البادئ بالتسجيل عبر أولي واتكينز (5)، فيما سجل العاجي ويلفريد زاها (7 و58) والبديل الفرنسي جان فيليب ماتيتا (71) أهداف بالاس.

وحقق ايفرتون نقطته الاولى هذا الموسم بتعادله القاتل على أرضه مع الوافد نوتنغهام فوريست 1-1 عبر هدف ديماراي غراي (88) بعد سبع دقائق من هدف الويلزي برينن جونسون لصالح الضيوف (81).