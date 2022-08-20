الموقوفين

الداخلية: ضبط ستة متهمين وبحوزتهم حوالي 4 كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و100 جرام من مادة القرطوم

20 أغسطس، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات المستمرة والمكثفة للادارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط ستة متهمين وبحوزتهم حوالي (4) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(100) جرام من مادة القرطوم التي تم تجريمها مؤخراً بالقرار رقم (21) لسنة 2022 م وميزان حساس وأكياس لتجزئة المخدرات قبل ترويجها، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

الموقوفين
الموقوفين
الموقوفين

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
20 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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