مقتل 16 جراء تحطم حافلة في موقع حادث في تركيا

قالت السلطات إن 16 شخصا لقوا حتفهم في جنوب شرق تركيا اليوم السبت عندما اصطدمت حافلة بفرق الطوارئ والصحفيين الذين كانوا متجمعين في موقع حادث وقع في وقت سابق على طريق سريع بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

وقال حاكم المنطقة داود غول إن من بين القتلى ثلاثة من رجال الإطفاء وأربعة مسعفين ومشغلَّين للطائرات المسيرة يعملان لدى وكالة أنباء تركية.

وأضاف غول متحدثا من مكان الحادث الذي وقع على طريق إلى الشرق من غازي عنتاب “في حوالي الساعة 10:45 صباح اليوم تحطمت حافلة ركاب هنا”.

وأضاف “بينما كانت فرقة الإطفاء والفرق الطبية وزملاء آخرون يتعاملون مع الحادث، تحطمت حافلة أخرى خلفهم بمسافة 200 متر. وانزلقت الحافلة الثانية إلى هذا الموقع وأصابت أول المستجيبين للحادث والمصابين على الأرض”.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن أفراد فرق الطوارئ والصحفيين “فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم”.