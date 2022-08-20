الكهرباء والماء: الإنتهاء من إعداد برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خليفة الفريج الإنتهاء من اعداد برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية ووحدات التقطير بجميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وقال الفريج في تصريح صحفي اليوم السبت إنه سيتم عمل صيانة ل88 وحدة كهربائية بما يمثل 83 في المئة من اجمالي الوحدات وعمل الصيانات اللازمة لوحدات التقطير ل59 وحدة تقطير بما يعادل 100 في المئة من اجمالي عدد وحدات التقطير إضافة لوحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بمحطات الشويخ والزور والدوحة الغربية.

وأوضح أن برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية سيبدأ من سبتمبر المقبل حتى نهاية مايو 2023 بجميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وعددها ست محطات رئيسية موزعة على مناطق البلاد مضيفا أنه برنامج العمل لوحدات التحلية في سيبدأ نهاية أغسطس الحالي.

وأشار إلى أن مهندسي وفنيي المحطات سيقومون بالمشاركة والاشراف على جميع أعمال الصيانات وفقا لبرامج الصيانة المعتمدة بالتنسيق مع المقاولين وذلك استعدادا لصيف 2023 ولتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية والشبكة المائية بما يتناسب مع احتياجات الاستهلاك المتصاعد من الكهرباء والماء.

ولفت الفريج إلى أن إعداد برنامج الصيانة يتم وفق المعايير العالمية لتحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة وبالتنسيق الكامل مع كافة قطاعات الوزارة ومع القطاع النفطي.

وأفاد بأن استهلاك الكهرباء هذا العام بلغ 180ر16 ألف ميغاواط حتى 9 أغسطس الحالي عند درجة حرارة 49 سيليزية بزيادة استهلاك للكهرباء بلغت 03ر3 في المئة عن العام الماضي مبينا أن الوزارة قامت بتغطية هذا الاستهلاك عبر محطات القوى وتقطير المياه.