وزير الداخلية: لا استثناءات بالتفتيش عند دخول بوابات السجن المركزي بدءاً بنفسي

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى السجن المركزي يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس وعدد من القيادات الأمنية للاطلاع على سير العمل، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتكليف اللواء عبدالله سفاح الملا وقيادات القطاع.

وتفقد الخالد مرافق السجن واستمع إلى شرح عما يقدم للنزلاء من خدمات من حيث طبيعة السكن والغذاء والرعاية الصحية وتنظيم الزيارات الأسرية والوسائل الترفيهية والرياضية والثقافية.

وشدد على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية عند الدخول من بوابات السجن والتفتيش الدقيق على الجميع دون استثناء عند بوابات الدخول، وابتداء بنفسه، حيث كان في السابق التفيش مقتصرا على فئة معينة دون أخرى.

وأوصى بمواصلة تلبية احتياجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بشكل مستمر والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع.

وفي ختام الجولة اعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام عبر الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الإنسان.