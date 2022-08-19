كارين ساساهارا

الرئيس الأمريكي يرشح كارين ساساهارا سفيرة “فوق العادة” لدى الكويت

20 أغسطس، 2022
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أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم ترشيح كارين ساساهارا “سفيرة مفوضة فوق العادة” لدى الكويت.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ساساهارا هي “عضو محترف في السلك الدبلوماسي برتبة وزير – مستشار وشغلت مؤخرا منصب نائبة مساعد وزير الخارجية لشمال إفريقيا”.

وأضاف البيان أن ساساهارا “حاصلة على العديد من جوائز الأداء في وزارة الخارجية بما في ذلك خمس جوائز رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية”.

وأشار البيان إلى أن ساساهارا تتحدث العربية والإسبانية والفرنسية والروسية.

المصدر
كونا
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20 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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