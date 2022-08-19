الموقوفين

الداخلية: ضبط 20 شخص من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية في محافظتي الفروانيه والاحمدي

19 أغسطس، 2022
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أعلنت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط (20) شخص من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانيه والاحمدي منهم 14 من النساء – و 6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية.

هذا وجاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وذكرت الادارة انها قامت بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون تاتي بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح.

الموقوفين
الموقوفين
الموقوفين

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
19 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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