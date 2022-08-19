إضراب عمال القطارات والمترو يشل النقل العام في بريطانيا

شهدت حركة النقل بالقطارات وقطارات الأنفاق والحافلات في بريطانيا اليوم الجمعة توقفا عن العمل شبه تام بسبب إضراب الموظفين للمطالبة برفع الأجور ومنع تسريح العمال.

وأكدت هيئة المواصلات العامة في لندن عبر موقعها الالكتروني توقف جميع خطوط مترو العاصمة عن العمل بشكل تام باستثناء قطارات (دي.أل.أر) وخط (اليزابيث).

وأضافت أن عددا كبيرا من الخطوط التي تغطيها الحافلات في لندن توقفت بدورها عن العمل بسبب إضراب السائقين متوقعة أن يستمر الوضع على هذا الحال غدا السبت مع استمرار إضراب سائقي القطارات في عموم انجلترا.

وعلى صعيد متصل دعا سكرتير عام نقابة النقل بسكك الحديد ميك لينتش الحكومة لضرورة الاستماع الى انشغالات العمال والجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف إيجاد أرضية توافقية تنهي سلسلة الاضرابات التي بدأت منذ يونيو الماضي.

وحذر لينتش في تصريح صحفي من أن تجاهل الحكومة والشركات لمطالب الموظفين سيدفع بالنقابات المختلفة إلى شن مزيد من الاضرابات التي ستكون لها تأثيرات سلبية متعددة الأبعاد.

وتطالب نقابة موظفي سكك الحديد برفع الأجور بنسبة سبعة في المئة على الأقل نظرا لإرتفاع نسب التضخم وغلاء المعيشة فضلا عن وقف خطة لتسريح قرابة ثلاثة آلاف موظف ضمن برنامج تحديث قطاع النقل الذي تؤيده الحكومة.