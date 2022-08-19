الشرطة السويدية

اصابة شخصين بإطلاق نار في مركز تجاري في السويد

19 أغسطس، 2022
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أصيب شخصان بجروح اثر عملية اطلاق نار وقعت مساء الجمعة في مركز تجاري في مالمو في جنوب السويد، على ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الشرطة “نأمل أن الخطر الكبير قد زال”.

وأوقفت الشرطة شخصا يشتبه في أنه أطلق النار بدون ان تكشف معطيات حوله ودوافع اقدامه على فعل ذلك.

وأفادت السلطات الصحية المحلية أن المصابين هما رجل وامرأة، لافتة الى ان الاخيرة في وضع حرج من دون تحديد مدى خطورة الاصابة.

وفتح شخص النار بشكل عشوائي على الناس الذين كانوا متواجدين في المركز التجاري، وفقا لشهادات جمعتها وسائل اعلام محلية ولم تؤكدها الشرطة.

وفي تموز/يوليو كانت كوبنهاغن في الدنمارك والبعيدة نحو ثلاثين كلم عن مالمو، مسرحا لعملية إطلاق نار في مركز تجاري أودت بثلاثة أشخاص.

المصدر
أ ف ب
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19 أغسطس، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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