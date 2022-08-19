الداخلية: الفريق البرجيس يترأس اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بفحص مبنى مرور محافظة الجهراء

أعلنت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح، ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس اجتماعا للجنة الفنية المكلفة بفحص مبنى مرور محافظة الجهراء.

وتم خلال الاجتماع بحث الاسباب التي أدت الى انهيار سقف مرور مبنى الجهراء وحث الفريق البرجس اللجنة تقديم تقريرها في اسرع وقت، لمحاسبة كل من قصر او تجاوز في انجاز المبنى.