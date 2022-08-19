صورة أرشيفية

وول ستريت تنخفض عند الفتح متأثرة بتراجع ناسداك

19 أغسطس، 2022
0 6 أقل من دقيقة

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة بعدما قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة لأن يستمر في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم مما أدى إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالنمو.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 94.35 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 33904.69 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح 17.43 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 4266.31 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 133.07 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 12832.27 نقطة عند الفتح.

المصدر
رويترز
الوسوم
19 أغسطس، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“ستارز كوفي” تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل “ستاربكس”

19 أغسطس، 2022

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.28 دولار ليبلغ 100.35 دولار في تداولات أمس

19 أغسطس، 2022

ألمانيا ستخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز الى 7% لمساعدة المستهلكين

18 أغسطس، 2022

تركيا تخفض سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم

18 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى