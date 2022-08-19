وول ستريت تنخفض عند الفتح متأثرة بتراجع ناسداك

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة بعدما قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة لأن يستمر في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم مما أدى إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالنمو.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 94.35 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 33904.69 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح 17.43 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 4266.31 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 133.07 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 12832.27 نقطة عند الفتح.