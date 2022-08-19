الداخلية: حملات مرورية بشكل يومي على المركبات الخاصة التي تقوم بتحميل الركاب في مطار الكويت الدولي

الداخلية: حملات مرورية بشكل يومي على المركبات الخاصة التي تقوم بتحميل الركاب في مطار الكويت الدولي

ذكرت وزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بعمل حملات أمنية ومرورية، بشكل يومي على مركبات الاجرة غير النظامية (المركبات الخاصة) التي تقوم بتحميل الركاب في مطار الكويت.

وشنت الإدارة العامة للمرور ممثلة في مباحث المرور حملة مرورية في مطار الكويت الدولي، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 مخالفاً وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشارت إلى أن الحملات المرورية على مركبات الأجرة المخالفة مستمرة وبشكل يومي، وذلك للمحافظة على الصورة الحضارية لدولة الكويت وأن الزائر عند وصوله يتعامل مع التاكسي المصرح بها، باعتبار أن المطار هو الواجهة الحقيقية للكويت.

وحذرت الوزارة القادمين من السفر من استئجار هذه المركبات المخالفة، لخطورتها على القادمين، حيث أن مركبات الأجرة المصرح بها للعمل في المطار يقودها سائقون مدربون، وفي حالة العثور على مقتنيات سوف يسهل التعامل معها تبعاً لسياسة المفقودات المعمول بها.