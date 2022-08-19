السفير الهين: حريصون على تعزيز العلاقات مع المنظمات الإنسانية الدولية

السفير الهين: حريصون على تعزيز العلاقات مع المنظمات الإنسانية الدولية

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الجمعة حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتها مع المنظمات الإنسانية الدولية لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال السفير الهين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر بمقر اللجنة بمدينة جنيف ان اللقاء جاء تعزيزا للعمل الإنساني واستجابة للدور الحيوي الذي تقوم به الدولة نصرة لشعوب العالم وتخفيفا لمعاناتها جراء الأزمات الدولية.

واضاف ان اجتماعه مع ماورر تناول العلاقات العميقة التي تربط دولة الكويت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بينهما.

ولفت السفير الهين الى ان الاجتماع قد تناول أيضا سبل استمرار تقديم الدعم الكويتي لكل من اليمن وسوريا ودول القارة الافريقية المحتاجة والتي تضررت بشكل كبير جراء الأزمات العالمية.