اردوغان: تركيا ليست لديها أي أطماع في الأراضي السورية

اردوغان: تركيا ليست لديها أي أطماع في الأراضي السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يهدد منذ أيار/مايو بشن هجوم جديد في شمال سوريا ضد فصائل كردية إن تركيا “ليس لديها أطماع” في الأراضي السورية.

وقال الرئيس التركي للصحافيين أثناء عودته من أوكرانيا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية الجمعة “ليست لدينا أطماع في الأراضي السورية لأن الشعب السوري شقيق لنا”. وأضاف “يجب أن يكون النظام (دمشق) على علم بذلك”.

وأكد الرئيس التركي مجددا أن جيش أنقرة المتواجد في مناطق شمال سوريا المتاخمة لتركيا “مستعد” في أي وقت لشن هجوم جديد.

وبين 2016 و2019 شن الجيش التركي ثلاث عمليات كبيرة في شمال سوريا استهدفت فصائل مسلحة وتنظيمات كردية.

وتقول أنقرة إنها تريد إقامة “منطقة أمنية” بطول 30 كيلومترا على حدودها الجنوبية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء مقتل 17 شخصًا في غارات جوية تركية استهدفت موقعًا للنظام السوري قرب الحدود التركية، بعد اشتباكات ليلية بين قوات أنقرة ومقاتلين أكراد.

كما دعا إردوغان الذي زار أوكرانيا الخميس للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي ، إلى “تعزيز” التنسيق مع موسكو في شمال سوريا لمحاربة “الإرهاب”.