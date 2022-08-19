من زيارة البرجس لمبنى مرور الجهراء

البرجس يتفقد موقع انهيار سقف إدارة مرور محافظة الجهراء

19 أغسطس، 2022
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أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بناء على اوامر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بفتح لجنة تحقيق لمحاسبة المقصر في مبنى مرور محافظة الجهراء، قام وكيل وزارة الداخليه الفريق انور البرجس يرافقه الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بزياره ميدانيه لمبنى محافظة مرور الجهراء صباح اليوم الجمعه الموافق 2022/08/19 وقد تواجدت بالموقع الفرق المعنيه ذات الاختصاص من وزارة الدفاع (هندسة المنشآت العسكرية) ووزارة الاشغال وجمعية المهندسين وذلك للوقوف على اخر مستجدات حادث سقوط سقف المبنى والاسباب والاجراءات اللازمة لسرعة الانجاز .

من زيارة البرجس لمبنى مرور الجهراء

المصدر
وزارة الداخلية
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19 أغسطس، 2022
0 133 أقل من دقيقة

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