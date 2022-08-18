خمسة قتلى بينهم طفلان إثر عاصفة في النمسا

خمسة قتلى بينهم طفلان إثر عاصفة في النمسا

تسببت عاصفة بمقتل خمسة أشخاص من بينهم طفلان وأُصيب نحو عشرة بجروح الخميس في النمسا، بحسب ما أعلنت السلطات ووكالة الأنباء النمساوية.

وقُتل ثلاثة أشخاص حين سقطت شجرة في ولاية النمسا السفلى (شرق)، فيما قضى طفلان في كارينثيا (جنوب)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية.

وكان الطفلان اللذان يراوح عمرهما بين خمسة وثمانية أعوام، اضافة الى الجرحى، قرب بحيرة صغيرة في ولاية كارينثيا حين اقتلعت الرياح عدة أشجار، حسبما قالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في الولاية ميلاني رايتر.

وفي أنحاء أخرى من المنطقة المحاذية لايطاليا وسلوفينيا، طارت أسطح منازل بفعل الرياح، بحسب ما قالت رايتر لوكالة فرانس برس.

وغرّد المستشار النمساوي كارل نيهامر قائلًا “أودت عواصف قوية اليوم في كارينثيا بطفليْن وتسببت بجروح خطرة عند أشخاص آخرين”.

وفي حزيران/يونيو، لقي رجل يبلغ 82 عامًا حتفه بعدما تسبب انجراف تربة اثر أمطار غزيرة بأضرار جسيمة في كارينثيا أيضًا.

وتشهد النمسا موجة حرّ وحذّرت السلطات من عواصف.

ويقول العلماء إن الظروف الجوية القصوى في أنحاء العالم باتت أكثر تواترا بسبب التغير المناخي، وستزداد شدتها على الأرجح مع ارتفاع درجات الحرارة.