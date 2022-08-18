نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الداخلية: الخالد يوجه بتشيكل لجنة فنية لمساندة لجنة التحقيق في انهيار سقف مبنى مرور محافظة الجهراء

18 أغسطس، 2022
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وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بتشكل لجنة فنية مساندة للجنة التحقيق من الكوادر الوطنية (كويتيين) بشكل فوري مكونة من:

  • وزارة الدفاع (هندسة المنشآت العسكرية)
  • وزارة الاشغال
  • جمعية المهندسين الكويتية

وذلك لفحص مبنى مرور محافظة الجهراء وتقديم الاسباب التي أدت الى انهيار السقف به مؤخرا وفحص جميع المباني المنفذة من قبل الشركة، وذلك للتأكد من سلامة المباني، وحفاظًا على ارواح الموظفين والمراجعين، على أن ترفع تقريرًا فوريًا بالنتائج الى لجنة التحقيق المشكلة.

وشدد الخالد على محاسبة وتطبيق القانون على كائن من كان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
18 أغسطس، 2022
0 35 أقل من دقيقة

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